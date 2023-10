Südtirol , donna schiaffeggiata da tifosi del Catanzaro

Un grave episodio di violenza sarebbe accaduto durante il match di Serie B giocato a Bolzano tra il Sudtirol e il Catanzaro. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla tifosa del club altoatesino Francesca Fiori presidente del consiglio di quartiere Don Bosco, ci sarebbe stata uno scontro all'uscita del bagno delle donne innescato da un banale diverbio. Dalla parole ai fatti, la donna ha raccontato di essere stata schiaffeggiata da un gruppo di tifosi del Catanzaro. “Dopo aver urtato fortuitamente la spalla di una tifosa - ha raccontati Fiori - sono stata schiaffeggiata dal suo fidanzato, gettata a terra e presa a calci da altri tifosi della squadra calabrese che si sono subito uniti all'aggressione”. La consigliera di quartiere -come riporta Rainews Bolzano - ha rimediato solo qualche contusione ed è stata soccorsa da diversi conoscenti e supporter del Südtirol. Ha deciso di non sporgere denuncia e minimizza l'accaduto: “Sono cose che capitano in uno stadio durante una partita”. La polizia indaga per ricostruire questo episodio di violenza che sarebbe avvenuto sabato scorso allo stadio Druso a Bolzano.