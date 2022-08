SüdTirol, ufficiale: Bisoli è il nuovo allenatore

Tre partite e tre sconfitte per il SüdTirol che si affaccia per il primo anno della sua storia nel campionato cadetto di serie B. Il club trentino ha trovato una soluzione per la panchina: la stessa è stata infatti affidata a Pierpaolo Bisoli, che ha sottoscritto un contratto annuale con opzione per il secondo. Il tecnico, 55enne, è reduce dall’esperienza alla guida del Cosenza nella scorsa stagione. Ha assunto la guida tecnica dei silani nel febbraio scorso, conquistando la salvezza ai playout. Bisoli sarà già in campo oggi pomeriggio per l’allenamento che inizia la settimana che conduce il SüdTirol alla delicata trasferta di Pisa. Questo il comunicato ufficiale del club: