Südtirol, ufficiale: preso Larrivey

Il 38enne attaccante-punta centrale di piede destro, proviene dall’esperienza nel Cosenza , club a cui era approdato il 3 febbraio dello scorso anno e con cui ha chiuso la stagione scorsa in B con 17 presenze e 8 reti, compresa la doppietta che ha deciso la finale di ritorno dei play-out contro il Vicenza, battuto per 2-0 e ha dunque consentito ai rossoblù al tempo guidati da mister Pierpaolo Bisoli di conservare la categoria.

Nato Joaquín Oscar Larrivey è nato a Gualeguay (Argentina) il 20 agosto 1984, 185 cm per 82 kg, è soprannominato “El Bati” per la sua somiglianza con Batistuta. Punta potente, ottima forza fisica e buona tecnica, abile di testa. Cresce nelle giovanili dell’Huracan in Argentina, nell’estate del 2007 approda a Cagliari: una stagione e mezza in A con 2 reti in 39 gare, poi la A mezza stagione con il Velez Sarsfield (serie A argentina, 15 gare, 3 reti), la A a Cagliari nel 2009-2010 con 27 gare e 3 reti, quindi ancora A argentina con il Colon (20 gare e 4 gol nel 2010-1011), quindi altri poco più di una stagione a Cagliari in A: 30 gare e 7 gol.