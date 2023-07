Südtirol, ufficiale: preso l’ex Catania Pecorino

Torna a Catania, segna il primo gol in C nel derby con il Palermo e nel gennaio 2021 approda alla seconda squadra della Juventus. Pubalgia e intervento al braccio destro lo frenano per un po’. Nella scorsa stagione con i bianconeri Next Gen mette a segno 6 reti e 2 assist in 26 partite. Quattro di questi sei gol arrivano nelle ultime tre partite: gol al Vicenza, poi alla Pergolettese e infine doppietta al Piacenza.