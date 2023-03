Südtirol, Zaro: “Contento per doppietta che è valsa la vittoria. Viviamo un sogno”

Continua a segnare il difensore biancorosso, mantenendo vivo il sogno promozione

Redazione ITASportPress

La 30esima giornata di Serie B ha premiato il Südtirol, che ha battuto per 2-0 la Spal. Grande protagonista del successo biancorosso è stato il difensore Giovanni Zaro, autore di una doppietta. "Tre gol in due partite alla Spal, per un difensore, non è una brutta tabella di marcia (ride, ndr). Comunque, sono molto contento, al di là dei due gol che penso difficilmente ricapiteranno, per la vittoria. Più passa il tempo più ci confermiamo in una posizione di classifica importante" ha affermato Zaro nel post partita.

SUL PRIMO GOL - "Pensavo di essere in fuorigioco e anche di parecchio onestamente. Quando ho colpito la palla e segnato, mi sono girato ed ero solo in area. Ho immaginato che mi trovavo in fuorigioco, se c'era, non era così netto poi invece è stato convalidato e ho esultato" ha sottolineato Giovanni Zaro in merito alla rete che, al 25' del primo tempo, ha portato in vantaggio il Südtirol.

OBIETTIVI - Vittoria contro la Spal che lancia in campionato del Südtirol, momentaneamente in terza posizione a cinque punti dalla seconda casella occupata dal Genoa. Gli obiettivi cominciano a farsi più chiari e Giovanni Zaro ci crede: "Ci godiamo il momento. Per come eravamo partiti, stiamo vivendo un sogno. È giusto che ogni domenica ci godiamo le partite e diamo il meglio di noi stessi, poi quello che viene viene. Stiamo facendo un campionato davvero importante".