Tegola Palermo: lesione muscolare per Roberto Insigne

Per Eugenio Corini una pessima notizia in vista della ripresa del campionato, che vedrà le squadre di Serie B scendere in campo per tre volte prima della fine del mese, compreso il turno infrasettimanale del 26 settembre. I siciliani saranno impegnati sabato 16 alle 14 ad Ascoli e il 26 alle 20.30 a Venezia. In mezzo l'impegno interno del 22 settembre contro il Cosenza.