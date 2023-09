Tegola Sampdoria: lesione al crociato per Alex Ferrari

L'ex difensore del Bologna si era infortunato sabato in allenamento. Stagione compromessa e emergenza piena per Pirlo nel reparto: Ghilardi e Gonzalez unici centrali di ruolo a disposizione, società pronta a intervenire sul mercato degli svincolati

Piove sul bagnato in casa Sampdoria. Dopo la falsa partenza in campionato, con quattro punti in quattro partite e dopo la delusione dei mancati rinforzi in difesa e in attacco nelle ultime ore del mercato, per Andrea Pirlo arriva una pessima notizia anche dall’infermeria.