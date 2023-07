Ternana, al posto di Andreazzoli c’è in pole l’ex Perugia Castori

Non è ancora iniziato il campionato e salta la prima panchina. Aurelio Andreazzoli lascia la Ternana a poco più di un mese dall'inizio della Serie B, per divergenze riguardo il futuro del club. In particolare è stata una rescissione consensuale del contratto, quindi con il pieno interesse di entrambe le parti. Una prospettiva che era stata anticipata nei giorni scorsi e quindi molto prevedibile, visto che l'allenatore manifestava dubbi sul modo di agire della nuova proprietà. L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente del club, che tramite comunicato ha augurato le migliori fortune umane e professionali. C'è il successore: è Fabrizio Castori. Il tecnico di San Severino Marche, 69 anni, lo scorso anno al Perugia (esonerato e richiamato), avrebbe trovato un accordo con la società rossoverde, che già diverse volte lo ha inseguito nel corso degli ultimi anni