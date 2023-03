Ternana, Lucarelli alza i toni: “Devo portare nave in salvo, la A non è obiettivo”

"E' necessario fare un punto molto rapido sulla situazione. La richiesta nasce dal fatto che io sono molto soddisfatto di quello che la squadra ha espresso in queste tre partite dal punto di vista del gioco, del carattere e della tenuta fisica. Nelle ultime due partite siamo arrivato nel finale alla pari se non meglio dei nostri avversari. Ho fiducia. Vedo i ragazzi allenarsi bene, vedono una squadra unita, che lotta, che non si tira indietro se c'è da soffrire e che gestisce i momenti difficili di una partita. Detto questo i risultati delle ultime tre partite non sono stati all'altezza delle prestazioni".

E ancora: "In questo momento la Serie A non è il nostro obiettivo. In questo momento il nostro obiettivo è togliersi dai guai e di portare la nave in porto. In stagioni come queste può succedere di tutto nel bene e nel male e spesso finiscono male. Ci unisce tutti la Ternana e oggi deve essere portata in salvo. Io vigilerò affinché ci si concentri una partita alla volta per conquistare questi benedetti punti per salvaguardare la categoria, così da permettere poi alla società di prendere le dovute decisioni con grande calma. Ai ragazzi ho detto di prendere coscienza della situazione e pensare soltanto a portare la nave in salvo".