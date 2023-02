Ternana, Andreazzoli si è dimesso. Torna Lucarelli ma “a determinate condizioni”

Dopo la sconfitta contro il Cittadella per 2-1 si è dimesso da allenatore della Ternana il tecnico Andrazzoli. A fine gara contestazione della tifoseria nei confronti del presidente Bandecchi che ha ricevuto sputi. La Ternana è 11a in classifica ma è bufera in città. A fine gara il patron rossoverde ha annunciato che richiamerà Lucarelli. "Ci sono degli elementi da risolvere e se accetterà determinate condizioni tornerà con noi oppure se rifiuta si dimetta" ha detto Bandecchi.