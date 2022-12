Ternana, Andreazzoli: “Sono qui per rimettermi in gioco. C’è grande ambizione”

"Voglio mettermi in gioco per verificare se sono capace di ripetere quello che ho fatto. Credo che in questi pochi giorni che sono stato con la squadra credo di avere una via spianata. Dentro lo spogliatoio ho trovato la stessa via che mi ha dato la società. C'è disponibilità e margine di miglioramento. Non per fare niente di particolare ma per far continuare a migliorare il gruppo di lavoro che abbiamo a disposizione. Ma con ambizione. La società non vuole accontentarsi. Io meno che meno. Tutti insieme abbiamo voglia di fare molto ma non solo nel futuro ma più presto possibile. Quanto presto lo dirà il campo. A me piacerebbe restare nel gruppo delle contendenti. Ottobre il massimo vuol dire far esprimere al massimo il gruppo. Lucarelli? Non bisogna dimenticare il lavoro che ha fatto qui. Se c'è riconoscenza di un ambiente per il lavoro che ha fatto una persona è positivo. E' quello che mi serve. Io so di essere uno che da, so che avrò delle risposte. Che darò sotto il profilo dei punti non lo so. Ma che darò tutto per questa società, l'ambiente e per far funzionare la cose come vorremmo questo è certo".