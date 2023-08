Ternana, Bandecchi: “Capozucca dice solo bugie, il campo va bene così…”

"Capozucca è un bugiardo schifoso, è mortificante vedere quanto siete falsi. Domani andrò io a vedere il campo e lo fotograferò". Aveva dichiarato l'ex patron della Ternana ed ora sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. La risposta giunge alle parole di Stefano Capozucca riguardo le condizioni del campo dello Stadio Libero Liberati, non idonee secondo la Federazione. In accordo con quest'ultima, il d.s. ha richiesto un completo rivoltamento del campo per non rischiare problemi in vista della sfida contro la Sampdoria. Successivamente aver assistito alle condizioni del terreno di gioco, il sindaco ha dichiarato tramite social: "Ammetto che il campo del Liberati non è perfetto. Ora è chiaro che ci sia bisogno di altri dieci giorni, tutto ciò che doveva essere fatto è stato fatto. Ma ora basta continuare a dire che qui sopra non ci si può giocare, ci sono parti più coperte e altre meno coperte. Il campo è giocabile e nessuno perde a tavolino, questa è la p******ta del secolo, dopodiché si estenderà di più l’erba".