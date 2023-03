Ternana, Bandecchi: “Mi hanno spappolato l’occhio”. Ma era uno scherzo

A Terni non si parla solo di calcio giocato. Nell'occhio del ciclone c'è sempre il presidente Stefano Bandecchi che oggi ha pubblicato una storia su Instagram dove si è messo in mostra con un occhio bendato : “Vai in giro a fare lo scemo, fai sempre il furbo, vuoi dire le cose, discuti e succede sta cosa qua. Signori cosa volete che vi dica: picchia e ripicchia alla fine avete visto com’è andata a finire? Chi la fa l’aspetti. Che vi devo dire? Ora potrete godere tutti. Me l’hanno spappolato quest’occhio ”.

Il patron rossoverde qualche settimana fa dopo la sconfitta interna contro il Cittadella ha subito una dura contestazione dei tifosi che hanno persino sputato in faccia a Bandecchi che ha reagito. Momenti di grande agitazione che lo stesso Bandecchi ha spiegato: "Si, mi hanno sputato loro e ho risposto. Mica sono un coglione. Gli risputo e gli do due pizze in faccia, sono una persona anche io. Non sono Gesù Cristo che porgo l'altra guancia. Nessun passo indietro, metto tutti questi soldi e mi sputano i ternani. Devono cambiare atteggiamento, quei 4 imbecilli che mi rompono il c***".