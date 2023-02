Ternana, Bandecchi su cessione club: “Vendo a chi ne capisce di calcio”

“Anche la Ternana può andare ad un fondo d’investimento? Bella domanda. Non lo so se la prenderà un fondo internazionale oppure no. Per me la deve prendere qualcuno che capisce cos’è il calcio e che non faccia solo il tifoso. Tempo fa provai a mettere in vendita il 45% del club in piccole quote facendo un ragionamento. Quanti matti possono continuare a investire per andare in Serie A? Se per 5 anni non metti 30 milioni non ci vai. Per me non esiste nessun pazzo in Italia. Le grandi squadre hanno il destino di essere vendute a fondi o sceicchi. La mia idea era di mettere insieme un po’ di imprenditori che vogliono buttare nel calcio 3 milioni l’anno, ma non è possibile perché vogliono fare i capi e poi il calcio è cambiato. Cairo quando è stato promosso in Serie A col Torino aveva investito 8 milioni, oggi solo il Cittadella forse riesce a chiudere la stagione con quella cifra”.