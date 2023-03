Ternana-Bari, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 16:15 per la sfida di Serie B di campionato.

Redazione ITASportPress

Ternana-Bari si gioca oggi, domenica 19 marzo 2023 alle ore 16:15 per il posticipo di Serie B della 30^ giornata di campionato. La squadra di Lucarelli affronta quella di Mignani per un vero big match dalle grandi emozioni.

Ternana-Bari, le ultime La Ternana vuole vincere e spostarsi dagli attuali 36 punti in classifica. Davanti a sé avrà il Bari di mister Mignani che ha 50 punti e vuole tornare ad essere terzo dopo che ieri il Sudtirol lo ha momentaneamente sorpassato.

I padroni di casa si affideranno a Palumbo in sostegno di Falletti e Partipilo in avanti. In mezzo al campo Di Tacchio con Coulibaly a dirigere le operazioni. Ospiti con Antenucci e Cheddira di punta e Bellomo alle loro spalle. In mezzo Molina, Maita e Benedetti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Ternana e Bari, come detto, andrà in scena oggi domenica 19 marzo 2023 alle ore 16:15. Per gli appassionati che non saranno allo stadio, il match sarà visibile anche in tv e in streaming.

Il posticipo della 30^ giornata di serie B, in programma oggi allo stadio Liberati, sarà trasmesso in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su DAZN e Helbiz Live in diretta e streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. In pay-per-view la gara sarà anche su OneFootball.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo; Falletti, Partipilo. All. Lucarelli.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Vicari, Ricci; Molina, Maita, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Antenucci. All. Mignani.