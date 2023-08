Ternana, Capozucca: “Contro la Samp pronti al 90%, c’è solo un problema…”

In occasione della presentazione delle nuove maglie della Ternana, il direttore sortivo umbro Stefano Capozucca è intervenuto per parlare della prima sfida di campionato contro la Sampdoria. Secondo il d.s. delle Fere è quasi tutto pronto, tranne il campo di gioco: "Sicuramente a centrocampo manca qualcosa. Siamo alla ricerca di nuovi centrocampisti, lì siamo ancora in fase di costruzione. Per la partita con la Sampdoria penso che saremo pronti al 90%. C'è solo un piccola problema con la Federazione, hanno fatto un sopralluogo e ritenuto il nostro campo non idoneo". Successivamente, il d.s. si è concentrato sul mercato. Assodato che serve rinforzare il centrocampo, priorità è anche quella di seguire la linea del club di "ringiovanire la rosa": "Arriverà un grande talento dalla Fiorentina, Distefano. Su Casasola non posso dire nulla, mentre Mantovani dovrebbe arrivare presto anche se in difesa siamo messi abbastanza bene. In attacco probabilmente arriverà un attaccante giovane e di prospettiva, vediamo...".