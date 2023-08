Ternana, Capozucca: “Il ‘Liberati’ non è in condizione, sarà rizollato per…”

"Abbiamo fatto un sopralluogo e si, è vero, il 'Liberati' è uno stato vecchiotto. Con il terreno però non avevamo mai avuto problemi, mentre stavolta ci siamo ritrovati un campo certamente non in condizione per una partita importante". Queste le parole di Stefano Capozucca sulle condizioni del terreno che ospiterà la prima giornata di Serie B Ternana-Sampdoria. Il d.s. delle Fere ne aveva già parlato nei giorni scorsi e in quest'occasione è stato più chiaro. Saranno fatti dei lavori di riassestamento: "In dieci giorni il campo dovrebbe essere nuovamente a norma. D'esperienza, però, mi muoverò per trovare un terreno alternativo in cui giocare. Non vogliamo rischi".