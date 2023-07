Ternana ci prova per Vazquez

Confermato l'addio al Parma a parametro zero - accordo per il rinnovo non raggiunto - Franco Vazquez si guarda intorno e sceglie la sua prossima destinazione. L'ex fantasista dei ducali è un profilo particolarmente ambito in Serie B e non solo, e lo dimostrano le numerose candidature giunte all'entourage del calciatore. Ultima ma non per importanza quella della Ternana, la quale pensa al Mudo per rimpiazzare il partente Anthony Partipilo (proprio in direzione Parma). Il club si sarebbe inserito nella trattativa, ma nessun offensiva particolarmente decisa, solo un timido sondaggio ed un "ci siamo anche noi".