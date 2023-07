Ternana, clima teso tra proprietà e Andreazzoli

Il cambio di proprietà ha alzato la tensione in casa Ternana con Andreazzoli. Si, perché con il passaggio del club sotto la gestione di Pharmaguida, sono emersi anche i dubbi dell'allenatore. In particolare legati al mercato. Perché ad oggi si trattano solo cessioni, come testimoniano gli addii di Di Tacchio e Partipilo, ma ancora nessun movimento è stato registrato in entrata. Dunque l'allenatore si è mosso per chiedere chiarimenti alla proprietà e per comprenderne il progetto. Al momento l'opzione addio immediato con dimissioni non è considerata, ma occhio. La situazione potrebbe precipitare da un momento all'altro.