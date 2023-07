Ternana, contatti con Massimo Ferrero

Ha del clamoroso l'indiscrezione riguardo la Ternana. Come sappiamo nelle scorse settimane il club è stato ceduto, passando dal gruppo Unicusano alle mani di Nicola Guida. Ma ciò che lascia i tifosi a bocca aperta è la possibilità che nel prossimo Consiglio d'amministrazione possa entrare una figura come Massimo Ferrero, il quale ricoprirebbe pure una posizione di prim'ordine. Infatti, vi è stato un incontro tra le parti. In particolare un pranzo tra l'ex presidente della Sampdoria e il nuovo proprietario delle Fere, con tanto di braccialetti rossoverdi alle braccia. Il sospetto è che l'imprenditore romano possa esser nominato presidente. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.