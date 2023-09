Ternana, D’Aniello avverte Lucarelli: “Tutti hanno una scadenza…”

DELUSIONE: "Siamo molto delusi per la sconfitta collezionata ad Ascoli. Come già successo in queste prime partite, anche questa volta si è seminato tanto ma raccolto poco. Al momento c’è comunque ottimismo in società, perché vediamo dei margini di miglioramento importanti, dobbiamo voltare velocemente pagina e pensare già alla prossima partita che ci aspetta sabato contro la Reggiana" ha dichiarato Giuseppe D'Aniello al "Bar dello Sport" su AM Terni Television . Al momento, dunque, la panchina di Lucarelli non è in bilico ma presto potrebbe diventarlo: "Purtroppo tutti hanno una scadenza. Comunque io vedo un ottimo insieme, penso che ci tireremo fuori da questo difficile momento".