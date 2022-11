Ternana, esonerato il tecnico Lucarelli

Clamorosa decisione della società umbra dopo la sconfitta contro il Pisa che non cancella il buon campionato visto che la Ternana è quinta in classifica. Il patron Bandecchi ha esonerato il tecnico Cristiano Lucarelli. Questa la nota del club rossoverde: La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli . La Società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali.

Tra il presidente Bandecchi e Lucarelli, a Terni dall'agosto del 2020, il dialogo non è stato mai facile. Ma l'ex allenatore del Catania al termine di una stagione fantastica portò i rossoverdi in Serie B, conquistando anche la Supercoppa di serie C nel 2021. La decisione di oggi non è del tutto sorprendente anche se Lucarelli da buon livornese vorrà presto dimenticare questa giornata visto che l'esonero è arrivato dopo una sconfitta contro il "nemico" Pisa.