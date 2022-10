Ternana, Falletti: “La B è difficile, ma il Genoa è la squadra più forte”

"La sconfitta contro il Genoa l'abbiamo lasciata indietro. Stiamo pensando al Bari. Con questo non voglio dire che non brucia. Era una grande opportunità per staccare un altro pochino le altre inseguitrici. Brucia, per come abbiamo perso. Penso però che abbiamo dato un gran segnale. Siamo consapevoli adesso che siamo una squadra forte e e se daremo tutto fino alla saremo una squadra fastidiosa. Favorite? E’ difficile. Il Genoa è sicuramente la più forte per me. In Serie B è sempre difficile. Non c’è una squadra, a parte questa, più forte delle altre. Non vedo squadre più forti di noi. Siamo consapevoli che siamo forti e che possiamo giocarcela fino alla fine. Serie A con la Ternana? È un sogno per tutti noi che siamo qui. Per me che è tanto che sto qui a Terni. E’ un obiettivo che mi sono messo in testa. Ce la possiamo fare perché quest’anno abbiamo una buona squadra e penso che ce la possiamo fare. Sono pronto. Il periodo brutto è passato, personalmente. Nessuno si aspetta infortuni come quello che è capitato a me. Doveva succedere, è successo ora sono pronto per ripartire".