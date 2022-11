Ternana, l’annuncio del presidente Bandecchi: “Andreazzoli è il nuovo allenatore”

Dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli , la Ternana era in cerca di un nuovo allenatore. La società umbra ha impiegato pochissimo tempo ha trovare il sostituto per la panchina: si tratta di Aurelio Andreazzoli , tecnico di esperienza che conosce ormai molto bene la serie cadetta. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente della Ternana Stefano Bandecchi . Queste le sue parole rilasciate a TGR Umbria:

"Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve ed Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata. Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto".