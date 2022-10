Ternana, Lucarelli: “Bravi a rimanere in partita. Rigore? Volevo lasciare la panchina”

La Ternana si gode il primato dopo il successo esterno a Benevento. Il tecnico Cristiano Lucarellli dopo il 3-2 analizza così la prova della sua squadra che ha rimontato dopo il doppio vantaggio delle "Streghe": "I ragazzi sono stati bravissimi a rimanere in partita, gara vinta con ardore, grinta e volontà. Il nostro metodo ci porta a giocarcele fino alle fine. Sapevamo che la qualità del palleggio del Benevento fosse altissima, che quasi tutti i palloni arrivavano a destinazione, ma l’avevamo preparata bene. Ho detto ai ragazzi alla fine del primo tempo, che se nell’ultima mezz’ora fossimo stati vicini nel punteggio li avremmo potuti riprendere, ho detto loro di non subire il terzo gol e di rimanere in partita, sarebbe bastato un attimo per riaprirla e vincerla vista la loro situazione fisica e mentale, in effetti sul 2-2 come già successo a Parma la squadra conosce solo un risultato, abbiamo vinto una partita su un campo difficile, contro una squadra che si è dimostrata forte e che quando recupererà tutti gli assenti sarà difficile battere per tutti, crederci fa parte di noi, io ci insisto da 3 anni, fino all’ultimo minuto non dobbiamo buttare la spugna e oggi questo atteggiamento ha pagato”. Partita condizionata anche da alcuni episodi dubbi con l'arbitro finito nel mirino del tecnico rossoverde che ha detto: "Il rigore ha sfidato la legge fisica, noi sono 7-8 mesi che non ci danno un rigore a favore poi lo subisci in quel modo ed è dura reagire. Mi sono meravigliato che lo avesse concesso in diretta, purtroppo nemmeno il VAR ha aiutato l’arbitro, ho chiesto al quarto uomo di andare negli spogliatoi perché ero talmente incredulo della decisione che non riuscivo a spiegarmi il perché lo avesse fischiato".