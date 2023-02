Ternana, Lucarelli: “Contento di tornare. A Palermo per fare risultato”

“Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via. Un po’ me lo aspettavo ma conoscendo il presidente so che ci potevano essere sorprese dell’ultimo minuto. Sono un po’ come San Tommaso, finché non tocco non ci credo. Comunque Bandecchi ed io eravamo rimasti in buoni rapporti, altrimenti non avrei accettato”.