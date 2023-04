Ternana, Lucarelli: “Contro la Spal gettati due punti per strada”

Il tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli ha commentato il pari esterno sul terreno della Spal: “Cominciare la partita andando sotto per un rigore è un problema. Approccio non era quello che avevo chiesto in settimana. I ragazzi sapevano che bisognava limitare gli errori ma puntualmente siamo caduti. Poi ci siamo ripresi e dopo il pareggio abbiamo anche cercato di vincere. Partita stregata ma sono felice del pareggio e di aver anche sfiorato la vittoria. Abbiamo lasciato oggi qualcosa per strada e perso due punti ma siamo alla pari con le ottave in classifica e per i playoff ce la giochiamo".