Ternana, Lucarelli: “La Spal darà fastidio. Possono inserirsi nella lotta per la A”

Cristiano Lucarelli , allenatore della Ternana , ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida in campionato. Gli umbri affronteranno domani pomeriggio la Spal di Daniele De Rossi , in un match che può dire molto per entrambe per le squadre. Questa l'analisi del tecnico rossoverde:

"Sicuramente è già capitato sabato e penso che ricapiterà altre volte d'incontrare avversari che ci mettono alle corde. In un campionato equilibrato come questo ci sta di andare in campi belli. Forse era più la spinta del pubblico che quella reale in campo del Bari, ma la Ternana non ha concesso tanto. Abbiamo affrontato una squadra forte, reduce da tre sconfitte, da tre gare senza segnare la squadra ha fatto una partita buona dal punto di vista difensivo. Forse siamo mancati nella fase offensiva, abbiamo fatto qualcosina nel momento in cui i ritmi sono scesi. L'anno scorso ci sono costati gol. Partite come questa devono darci la consapevolezza di quello che siamo. Hanno da poco cambiato l'allenatore, ci sarà tanta voglia nello spogliatoio di mettersi in mostra, di sovvertire le vecchie gerarchie. Troviamo un modulo che ci da fastidio, con i due quinti. Dovremo fare meglio rispetto a quanto fatto a Benevento perché anche questa squadra si può inserire nella lotta per i primissimi posti. De Rossi? Ha sempre avuto tante etichette sia da calciatore sia ora da allenatore. È un ragazzo serio e da domani alle 17 gli auguro tutto il bene del mondo. Sarà una gara interessante, i cambiamenti che ha apportato sono sul modulo e sui concetti di gioco e mi pare che la SPAL abbia ritrovato equilibrio. Servirà tanta pazienza perché se troviamo il gol subito la gara potrebbe mettersi nei binari giusti, ma se dovesse tardare ad arrivare servirà non perdere la calma perché sappiamo di poter uscire alla distanza e colpire nell’ultimo periodo".