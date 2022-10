Ternana, Lucarelli: “Primi in classifica? Vi spiego il nostro metodo…”

Il tecnico del club si gode il primato in classifica ma non si monta la testa.

Redazione ITASportPress

Primo posto in Serie B per la Ternana di Cristiano Lucarelli che vanta 19 punti e vetta solitaria in campionato. Intervistato dal Corriere dello Sport, il mister ha parlato dei "segreti" della sua squadra ma anche del metodo che lui e il suo staff usano per ottenere risultati.

CLASSIFICA - "In questo momento non stiamo dando importanza alla classifica. Il metodo, mio e dello staff, è quello del micro-obiettivo: il massimo da ogni partita", le parole di Lucarelli. "E’ saggio e producente fare così. Dopo nove giornate non avrebbe senso fare diversamente. Ci sono compagini strutturalmente ed economicamente più forti. Ma siamo riusciti a fare squadra e siamo già, evidentemente, più gruppo degli altri. Altrimenti non saremmo primi".

AMBIENTE - "Ho la fortuna di avere una società ambiziosa. L’organizzazione e la programmazione fa parte della cultura della Ternana: il patron è un grande motivatore e le sue esternazioni sono sempre state indirizzate a farci dare tutto e di più. In B chi arriva alla fine davanti a tutti? In questo momento ci sono squadre che sono indietro. Ma non è escluso che non rientrino nel giro di vertice. Come il Benevento che è fortissimo. Noi siamo degli intrusi. Ma le grandi attese sono tutte lì davanti. Ci sono almeno 11 o 12 antagoniste che possono competere per la A. Vedremo alla fine". La Ternana ha un gruppo unito che gioca insieme da tempo e se recuperiamo anche gli infortunati possiamo resistere lassù".