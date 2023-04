Ternana-Pisa, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Match molto importante tra Ternana e Pisa oggi. Squadre in campo alle 16:15 per il match del campionato di Serie B.

Ternana-Pisa giocheranno oggi, domenica 16 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 33esima giornata del campionato di Serie B. Dopo le gare andate in scena sabato, la cadetteria propone una sfida molto interessante anche in data odierna.

Ternana-Pisa, le ultime Padroni di casa della Ternanache vedranno mister Lucarelli affidarsi a Falletti e Partipilo in sostegno di Favilli in attacco. In mezzo toccherà a Palumbo, Di Tacchio e Coulibaly. Difesa composta da Iannarilli tra i pali con Diakité, Sorensen, Mantovani e Corrado in protezione.

Nel Pisa, a caccia di un posto playoff, spazio a Tramoni dietro le punte Gliozzi e Moreo. Spazio in difesa a Nicolas in porta con Calabresi, Caracciolo, Barba e Beruatto a protezione.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Ternana e Pisa andrà in scena, come detto, oggi domenica 16 aprile 2023 alle ore 16:15. Il match, valido per la 33esima giornata di Serie B, potrà essere seguito dai tifosi e appassionati in diretta tv e streaming con diverse emittenti.

La gara del torneo cadetto, infatti, verrà trasmessa live da DAZN, Helbiz Live e Sky disponibile in diretta e streaming anche con Sky Go.

Nel dettaglio, di seguito, le probabili formazioni della gara:

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Corrado; Palumbo, Di Tacchio, Coulibaly; Falletti, Partipilo; Favilli. All. Lucarelli

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Beruatto; Gargiulo, Nagy, Marin; Tramoni; Gliozzi, Moreo. All. D'Angelo