Ternana, presidente Bandecchi risponde ai tifosi sui social: “Non meritate un c***o”

Seconda sconfitta consecutiva per 3-0 in campionato per la Ternana che ha visto forte contestazione da parte dei tifosi rossoverdi che hanno fatto sentire la propria voce al termine del match in casa del Frosinone.

Il numero uno delle Fere ha pubblicato uno screenshot di un messaggio: "Voi non vi meritate un c***o, siete solo esaltati nei momenti positivi e delle m***e inutili in quelli negativi. Collegate il cervello che solo così sarete utili sennò smettete di rompermi i c******i perché la bottiglia di oggi ve la rimetterò nel c**o. Io non sopporto i dementi. Può anche pubblicare il mio pensiero perché io non ho bisogno di essere in mille".