Ternana rimonta il Benevento. Reggina ko Genoa vince. Palermo ripreso dal Pisa

Grandi emozioni e tanti gol in quasi tutti i campi di Serie B. Impresa della Ternana, sotto di due gol a Benevento rimonta e vince 3-2: primo posto in classifica per le Fere. Il Cagliari passa 2-1 con il Brescia, mentre il Modena rifila 5 reti al Como. Spettacolare 3-3 fra Palermo e Pisa, il Parma vince 2-0 con la Reggina. Successo esterno del Genoa in casa del Cosenza, De Rossi inizia con un pari a reti bianche sul campo del Cittadella.