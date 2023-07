Ternana, sostituto di Andreazzoli: chi è in pole

Come riportato nei giorni scorsi, il clima in casa Ternana non è dei migliori e porterà ad un addio di Aurelio Andreazzoli. L'allenatore era subentrato all'uscente Cristiano Lucarelli lo scorso 21 giugno, ma a seguito dei cambiamenti in società non è convinto della sua scelta e potrebbe rassegnare le dimissioni. Così il club si guarda intorno alla ricerca di un sostituto. Fondamentale correre ai ripari il prima possibile viste le poche settimane che ci separano dall'inizio del campionato. Sul taccuino delle fere ci sono diversi nomi, alcuni più importanti come quello di Daniele De Rossi, altri meno ma comunque validi. Per quanto riguarda al tecnico ex Spal, c'è già stato un "No, grazie" arrivato proprio nella giornata odierna secondo La Gazzetta dello Sport. Dunque una possibilità da scartare.