Ternana-Südtirol, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Il calcio d'inizio allo stadio Liberati è fissato per le 14

Nella sesta giornata di Serie B, cerca invece la prima vittoria la Ternana che dovrà vedersela al 'Liberati' contro il Sudtirol, reduce da due vittorie e due pareggi in questo avvio. I rossoverdi hanno ottenuto appena un punto, nelle prime cinque gare mentre i biancorossi sono imbattuti, in virtù delle due affermazioni ed altrettanti pareggi. Lucarelli e Bisoli non hanno sciolto del tutto i dubbi di formazione. Calcio d'inizio alle ore 14.00.