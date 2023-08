Ternana, tre rinforzi per Lucarelli

Il calciomercato della Ternana prosegue a gonfie vele e alla vigilia della sfida di Coppa Italia chiude altri due colpi in entrata. Si tratta di Andrea Favilli e Iulius Andrei Marginean, che presto si uniranno alla rosa di Cristiano Lucarelli. I due sono stati confermati dallo stesso tecnico in conferenza stampa: "Favilli arriva, l’operazione è conclusa. Lo stesso anche il nuovo giocatore rumeno Marginean". L'attaccante classe 1997 dovrebbe arrivare con la formula del prestito con obbligo di riscatto da parte delle Fere in caso di salvezza. Il centrocampista, invece, è un classe 2001 e arriva in prestito stagionale dal Sassuolo. È già arrivato a Terni, ma non farà parte della sfida di Coppa perché non ha ancora disputato un allenamento con la sua nuova squadra. In entrata c'è anche il terzino del Cagliari Christian Travaglini. La Ternana cercherà di strappare un prestito al club sardo.