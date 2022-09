Trento, D’Anna: “Abbiamo incassato troppe reti, dobbiamo migliorare su questo”

Il Trento scenderà domani in campo per il match valevole per la 5^ giornata di campionato contro la Triestina . La squadra di D'Anna è reduce dalla sconfitta contro il Mantova e vorrà riscattarsi nella gara contro i friulani. Queste le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della sfida:

"Arriviamo alla gara con voglia di rivalsa e con tanta voglia di spegnere la rabbia che abbiamo accumulato per la sconfitta della scorsa settimana. Vogliamo far vedere che non siamo la squadra osservata in fase difensiva a Mantova. Dobbiamo migliorare l’aspetto difensivo e di solidità. I numeri dicono che ad oggi abbiamo incassato troppe reti: talvolta per merito degli avversari ma spesso anche per delle nostre ingenuità. Credo che la squadra dedichi maggior attenzione alla costruzione del gioco e alla creazione delle occasioni, meno, alla fase difensiva quindi relativamente a quest’aspetto dobbiamo migliorare. Il lavoro sicuramente è la base per migliorare".