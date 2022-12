Tris Frosinone alla Ternana e Grosso conquista titolo di campione d’inverno

Il Frosinone ha battuto 3-0 la Ternana e si è laureato campione d'inverno. La squadra di Grosso imbattuta in casa chiude a +3 sulla Reggina al termine del girone d'andata. In avvio ci provano Caso e Palumbo, pericoloso di testa Mulattieri che la sblocca al 38'. Partipilo sfiora il pareggio e poi lo trova, ma in fuorigioco. Raddoppia Insigne, splendido il tris di Garritano che chiude i giochi.