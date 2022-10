Tris Reggina al Cosenza che vale il primo posto. Frosinone super la Spal

Due partite in programma nel pomeriggio in Serie B si sono concluse con altrettante vittorie casalinghe. La Reggina al "Granillo" vince il derby contro il Cosenza con un netto 3-0 e si prende la testa della classifica in coabitazione con il Bari che nel primo pomeriggio aveva battuto il Venezia a domicilio. Un primo tempo dominato dagli uomini di Inzaghi, che dimostrano di meritare la posizione che occupano in classifica. Gli amaranto passano in vantaggio dopo appena 9 minuti: Rivas raccoglie il lancio di Ricci e insacca di destro sul primo palo. Nella ripresa, l’ex Roma e Milan, Jéremy Ménez trova il raddoppio al 52’ che da maggiore tranquillità alla Reggina. La rete al 62’ di Pierozzi chiude definitivamente la partita. Nel finale di gara il Cosenza rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Martino per uno schiaffo sulla testa ai danni di Cicerelli. Reggina che sorride e si porta a casa tre punti raggiungendo il Bari a 18 punti in classifica.