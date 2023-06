Vazquez scatena il mercato: Mudo corteggiato da club di B e dall’estero

Franco Vazquez non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. Ormai certo di lasciare Parma quest'estate - mancato accordo per rinnovo di contratto con i ducali - il fantasista risulta come uno dei profili più appetibili sul mercato degli svincolati. E non sono rimasti a guardare gli altri club di Serie B, come la neopromossa Catanzaro che negli ultimi giorni si è candidata a costruire un progetto tecnico tutto intorno al Mudo. Ma se sul fronte delle Aquile del Sud non ci sarebbe ancora alcuna novità, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb dall'estero sarebbero arrivati sondaggi da parte degli Emirati Arabi, ma anche dalla Grecia. Perché Vazquez è un giocatore esperto, ma ancora decisivo e utile al gioco di squadra. Per cui chiama interesse anche dall'estero nonostante l'età.