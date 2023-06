Venezia, d.s. Antonelli: “Lavoriamo per dare a Vanoli una rosa di valore”

Il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli fa il punto della situazione: Ceccaroni in uscita, ma in entrata...

Intervenuto ai microfoni di Trivenetogoal , Filippo Antonelli ha parlato del mercato del Venezia e della rosa che presto dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie B. Il direttore sportivo dei lagunari appare convinto di poter costruire una squadra di altissimo livello: "Lavoriamo il più e possibile per costruire una squadra di valore che permetta mister Vanoli di competere il prossimo anno. Puntiamo a ripartire da giovani ragazzi con grandi ambizioni, che vedano il Venezia come un ottimo punto di partenza non d'arrivo".

Infine, il d.s. ha parlato della trattativa con il Palermo per la cessione di Pietro Ceccaroni: "Si, per Ceccaroni c'è una trattativa ma poche novità. Probabilmente qualcosa uscirà nei prossimi giorni, vedremo". Come noto a tutti, il Venezia tratta per la cessione dell'esperto difensore classe '95, fortemente ambito dai rosanero. L'accordo sembra esser in dirittura d'arrivo ma, come ricordato dal d.s. dei lagunari, nei prossimi giorni ne sapremo di più.