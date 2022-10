Venezia-Frosinone, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:30 per la nona giornata del campionato di Serie B.

Venezia-Frosinone si sfideranno questa sera, venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 20:30 per la nona giornata del campionato di Serie B. Gara importante al Penzo, casa dei lagunari, con le due formazioni che proveranno a trovare punti utili per scalare la classifica.

Padroni di casa del Venezia con 8 punti in classifica dopo altrettante giornate. Più avanti i ciociari di Fabio Grosso, a quota 15 e con la voglia di agganciare in vetta alla classifica, almeno per una notte, Reggina e Bari capoliste.

I lagunari di mister Javorcic punteranno probabilmente su Novakovic e Pohjanpalo in attacco. Ospiti con Ciervo, Garritano e Caso dietro a Moro. Nell'ultima sfida di campionato, il Venezia è caduto davanti al proprio pubblico contro il Bari mentre il Frosinone ha avuto la meglio per 2-0 contro la Spal.

La partita tra Venezia-Frosinone, anticipo dells 9a giornata di Serie B, è in programma questa sera, venerdì 14 ottobre 2022, alle 20.30 allo stadio Penzo. Il match del campionato cadeddo sarà trasmessa in tv da Sky Sport ma anche dalle emittenti DAZN e Helbiz Live.

La gara verrà trasmessa infatti in streaming anche su DAZN e sull'app di Helbiz Live, disponibile sulle moderne smart tv. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video. Per gli abbonati Sky che volessero seguire la partita in live streaming lo si potrà fare usufruendo del servizio Sky Go. Diretta anche sulla piattaforma NOW e su OneFootball, in questo caso con la modalità pay-per-view.