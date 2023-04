Venezia-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bella sfida al Penzo dove Venezia e Palermo si daranno battaglia dalle 14 per la 33esima giornata di Serie B.

Venezia-Palermo si sfideranno oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B. Sfida molto importante per entrambe le formazioni con i rosanero che vorrebbero restare in scia alla zona playoff.

Venezia-Palermo, le ultime I padroni di casa del Venezia vantano 36 punti in classifica e sperano di poter portare a casa bottino pieno per migliorare la loro posizione. Ospiti che vogliono restare in scia e in zona playoff. Tre punti sarebbero, in tal senso, fondamentali.

I lagunari si affideranno a Johnsen e Pohjanpalo in attacco e un folto centrocampo composto da Candela, Tessmann, Milanese, Ellertsson, Zampano.

Il Palermodi Corini, invece, punterà su Tutino, Brunori e Valente in attacco. Saric, Gomes, Verre saranno invece i centrocampisti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Venezia e Palermo, come detto, andrà in scena oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B.

Gli appassionati e tifosi delle due squadre potranno vedere il match in diretta tv e streaming grazie a DAZN e Helbiz Live ma anche a Sky. In streaming, oltre che su DAZN e Helbiz, anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Tessmann, Milanese, Ellertsson, Zampano; Johnsen, Pohjanpalo

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Aurelio; Saric, Gomes, Verre; Tutino, Brunori, Valente.