Venezia-Palermo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Venezia-Palermo è interessante scontro nelle zone nobili di classifica della Serie B. Riflettori accesi sul Penzo: si gioca alle 20:30. I lagunari sono secondi in classifica, ancora imbattuti in campionato e reduci dallo 0-0 di Brescia: il loro punto forte è senza dubbio la difesa, considerando che non incassano un gol dal 30 agosto (vittoria 2-1 contro la Sampdoria). Di fronte i rosanero di Corini che nel weekend si sono fatti sorprendere in casa dal Cosenza. E cercano riscatto per rilanciarsi in zona playoff.