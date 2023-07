Venezia, separazione vicina con Pohjanpalo

Quale futuro per Joel Pohjanpalo? Il centravanti si è rivelato un'ottima risorsa nella seconda parte di campionato di Serie B, risultando più volte decisivo per la rivalsa del Venezia. E proprio i lagunari faranno di tutto per tenerlo in rosa anche il prossimo anno, ma esserne certi è cosa impossibile. Per cui il club starebbe tenendo in considerazione anche la possibilità di dover sostituire il centravanti finlandese. L'addio potrebbe essere dietro l'angolo. Come del resto anche i sostituti. In pole vi sarebbe l'ex Thomas Henry che dopo la deludente stagione al Verona potrebbe fare ritorno alle origini.