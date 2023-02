Venezia-Spal, probabili formazioni e dove vederla in tv

La corsa per la promozione in Serie A, i playoff e la lotta per mantenere la categoria: il campionato della Serie B è apertissimo su tutti i fronti. La 24a giornata offre un piatto ricchissimo tra big match per i piani alti della classifica e scontri diretti che possono valere tanto per la salvezza come quello che inizierà alle ore 14 nello Stadio “Pierluigi Penzo” dove il Venezia ospita la Spal.