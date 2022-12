Venezia-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per la 15^ giornata del campionato di Serie B.

Redazione ITASportPress

Venezia-Ternana si gioca oggi, sabato 3 dicembre 2022 alle ore 14 per la 15^ giornata del campionato di Serie B. Il torneo cadetto non smette di scendere in campo e al Penzo ci sarà una grande sfida che aprirà, appunto, l'intero turno che si completerà tra stasera e domani.

Venezia-Ternana, le ultime Situazione complicata per entrambe le squadre che al momento sono divise da ben 10 punti in classifica. Il Venezia ha bisogno di punti per allontanarsi dalle zone calde del campionato, la Ternana, invece, vuole rimanere in zona playoff scacciando via il momento no, fatto di 5 risultati consecutivi sennza vittorie (3 pareggi e 2 sconfitte).

Da capire quali saranno le scelte di mister Vanoli per i lagunari e quelle del neo allenatore Andreazzoliper le Fere. Possibile vedere in campo Johnsen e Pohjanpalo nell'attacco dei padroni di casa. Pettinari e Partipilo, invece, negli ospiti con Falletti alle loro spalle.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita Venezia-Ternana, valida per il 15^ turno di Serie B, si gioca al Pier Luigi Penzo di Venezia alle 14 di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Il match sarà trasmesso per tutti gli appassionati di calcio e del torneo cadetto in diretta tv e streaming su Sky, DAZN ed Helbiz Live.

Nello specifico la sfida odierna tra le due squadre potrà essere vista in tv su Sky per gli abbonati, sull'app su DAZN e Helbiz Live. Tutte e tre le emittenti daranno modo di vedere la gara in streaming con Sky Go, l'app di DAZN anche su dispositivi mobili e Helbiz Live presente anche nei Channel di Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa, Wisniewski, Ceppitelli, Ceccaroni; Zampano, Cringoj, Tessman, Andersen, Haps; Johnsen, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli, Corrado, Mantovani, Sorensen, Diakitè; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly; Falletti; Pettinari, Partipilo. Allenatore: Andreazzoli.