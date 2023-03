Venezia, Vanoli: “Bravi a soffrire, questo è lo spirito giusto”

Vittoria fondamentale per la squadra di Vanoli, che può e deve fare meglio per evitare la retrocessione

Il Venezia torna alla vittoria e lo fa contro l'Ascoli, nella gara della 30esima giornata di Serie B. Il match andato in scena al De Luca ha visto la squadra di casa cercare in tutti i modi la rete, ma bloccarsi di fronte alla difesa avversaria. I lagunari hanno vinto 1-0 e il mister Paolo Vanoli ha analizzato la gara. “Questa vittoria è meritata ed è arrivata anche attraverso la sofferenza. L'Ascoli è una buona squadra e sapevamo che sarebbe stato un match difficile, ma questo è lo spirito che dobbiamo avere per raggiungere la salvezza. Faccio davvero i complimenti ai miei ragazzi per come hanno giocato e vinto ad Ascoli” ha affermato il tecnico dei lagunari".