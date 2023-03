Vittoria da playoff del Cagliari che batte la Reggina 4-0. Inzaghi rischia

Successo rotondo per il Cagliari che rifila il poker alla Reggina al Granillo e si candida per un posto nei playoff. La partita è stata amministrata sin dal primo minuto dalla squadra allenata da Claudio Ranieri, che così segna il divario in classifica di 3 punti dall'undici di Pippo Inzaghi a rischio esonero. Ad aprire le danze ci ha pensato Gianluca Lapadula, che su pallone vagante porta in vantaggio la squadra ospite. Al 43', ancora il peruviano ha siglato la rete del doppio vantaggio su calcio di rigore. Il secondo tempo sarà assalto totale da parte dei rossoblù, che prima siglano il 3-0 con Mancosu su rigore poi chiudono i conti nei minuti di recupero con Zappa. Prestazione solida, secondo successo di fila, settimo risultato utile di fila per gli isolani.