Volpi: “Sampdoria occasione importante per Pirlo. Ecco come sarà la sua squadra”

Andrea Pirlo è diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Sampdoria . Dopo l'annuncio anche la presentazione con le prime parole . A dire la sua sulla scelta dell'ex centrocampista e di come sarà il corso blucerchiato con lui in panchina è stato Sergio Volpi , storico ex del club doriano.

A TMW Radio, Volpi ha detto su Pirlo: "Abbiamo fatto lo stesso settore giovanile. Ci si incontrava in campo, anche se io sono un po’ più vecchio. Credo che per lui sia un’occasione importante. Va in una società nuova e con tanta voglia di fare bene. Il campionato di B è difficile in ogni caso".