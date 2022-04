Serie D, Acireale ko in casa col Castrovillari: sfuma sogno promozione diretta

A quattro giornate dalla fine i granata perdono terreno dalla capolista Gelbison

L'Acireale ha perso in casa questo pomeriggio contro il Castrovillari per 1-0 nel match di recupero della 29.a giornata di Serie D. Ha deciso il match Tripicchio al 57'. Per i granata un risultato amaro che fa sfumare quasi del tutto il sogno della promozione diretta ormai sempre più ridotto al lumicino visto che la capolista Gelbison è distante 7 punti a quattro giornate dalla fine. Va detto che gli acesi hanno un altro match da recuperare e vincendolo potrebbero avvicinarsi ma non più raggiungere la prima in classifica del Girone I.